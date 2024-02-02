Tek katlı ahşap bina alev alev yandı. Göçmenleri komşuları kurtardı

Kaynak: DHA
Tek katlı ahşap bina alev alev yandı. Göçmenleri komşuları kurtardı
Eyüpsultan’daki ahşap ev yangında kül oldu. Yangın sırasında evde yaşayan göçmenler son anda kurtarıldı.

İslambey Mahallesi’nde saat 12.00 civarında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Nedeni bilinmeyen yangın, göçmenlerin kaldığı tek katlı ahşap eve sıçradı. Çevredekiler, evdekileri uyandırıp dışarı çıkardı.

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AHŞAP EV TAMAMEN YANDI

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, ahşap ev tamamen yandı. Yangında can kaybı veya yaralanma olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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“ARABALARI ÇEKTİK İTFAİYEYE YER AÇTIK”

Yangına tanık olan Nevzat Avcı, “Pazarda işimizi yapıyorduk, arkadaşım geldi ‘Yangın var arabaları çekelim’ dedi. Hemen koştuk, arabaları çektik. İtfaiyeye yer açtık. Evde dört göçmen ve bir aile varmış. Komşular, hepsini dışarı çıkardıklarını söylediler.” ifadelerini kullandı.

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