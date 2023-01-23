Tek kişilik hücrede kalacak: Olay yaratacak Dani Alves kararı

İspanya'nın Barcelona kentinde cinsel saldırı suçlamasıyla 20 Ocak'ta tutuklanan Brezilyalı futbolcu Dani Alves'in güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildiği bildirildi.



İspanyol basınının, futbolcunun 3 gündür bulunduğu Brains 1 adlı cezaevinin yetkililerinden aldığı bilgilere göre, Alves güvenlik gerekçesiyle bu sabah Brains 2 cezaevine nakledildi.



GÜVENLİK KAYGISI DUYUYOR

Futbolcunun, 200 kadar mahkumun olduğu Brains 1'de duş gibi çok sayıda ortak alanların olmasından dolayı güvenlik kaygısı duyduğu, "normal bir sürecin işletildiği" ve 80 mahkumun olduğu, tek kişilik hücrelerin bulunduğu Brains 2'ye götürüldüğü ifade edildi.

Alves'i yeni cezaevinde psikolog ve doktor dışında avukatıyla da görüşeceği bilgisi verildi.



GEÇİCİ TUTUKLANMIŞTI

Barselona kentindeki bir diskoda 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak'ta Meksika'dan Barselona'ya gelmesinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkartıldığı mahkemede hakimin kararıyla kefaletsiz geçici tutuklanmıştı.



İspanyol medyasının çok yakından takip ettiği olayda, 2 Ocak'ta Barselona'da karakola giderek Alves hakkında suç duyurusunda bulunan kadının, herhangi bir şekilde futbolcudan tazminat istemediği, sadece cezasını çekmesini talep ettiği iddia ediliyor.



ÜÇ FARKLI İFADE VERDİ

Alves'in ise polise ve mahkemeye verdiği toplam üç ifadede farklı konuştuğu, ilk kadını tanımadığını, sonrasında barda tanıştığını ancak suçlamaların doğru olmadığını, son olarak da kadının gelerek kendi kucağına oturduğunu söylediği ileri sürülüyor.



DANİ ALVES AVUKATINI DEĞİŞTİRDİ

Video görüntülerinin ve şahitlerinin kadının suçlamasını doğrulayan yönde olduğu İspanyol gazetelerinde yazarken, Alves'in avukat değiştirdiği ve yeni bir ifade vermek için mahkemeye başvurduğu belirtiliyor.

İspanya'daki mevcut yasalara göre Alves'in 1 ila 12 yıl hapis cezası alma ihtimali bulunuyor.



Meksika ekibi UNAM'da forma giyen 39 yaşındaki Alves, daha önce Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo'da görev yapmıştı.



XAVİ AÇIKLAMA YAPTI

Diğer yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de eski takım arkadaşı olan Alves ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, önceki oynanan Getafe maçının sonunda gazetecilere şu açıklamada bulundu:



"Sanırım söylemek istediklerim biraz yanlış anlaşıldı ya da ben gerektiği kadar açık olamadım. Mağdur konusunu biraz görmezden geldim. Bu tip tüm eylemleri kınamak durumundayız.

Mağdura ve bu tür şiddetin diğer tüm mağdurlarına desteğimi ifade etmek istiyorum.

Onlardan özür diliyorum."