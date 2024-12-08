Tek kişilik kar mağarası. Bilmeyen kışın dağa gitmesin

Kaynak: DHA
Tek kişilik kar mağarası. Bilmeyen kışın dağa gitmesin

Erzurum’un İspir ilçesinde yaşayan dağcı Bülent Erkan, kış şartlarında hayatta kalmak için kar mağarasının önemini anlattı. Erkan: “Kar mağarası gösteriş değildir. İnsanı dağda, doğada hayatta kalmasını sağlayan güzel bir alternatiftir.”

"Dağların oğlu" lakabıyla bilinen profesyonel dağcı Bülent Erkan, kış şartlarında doğaya çıkan insanlar için kar mağarası yapımının çok önemli olduğunu belirterek, kısa sürede yaptığı kar mağarasının hayat kurtardığını belirtti.

Kış mevsiminde arazide hayatta kalmak için bu tarz hazırlıkların önemli olduğunu söyleyen Bülent Erkan yaptığı çalışmayı görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor.

Bülent Erkan, "Kışın doğaya gittiniz. Çadırınızı rüzgar patlattı ya da çadırın çubuklarını evde unuttunuz ya da herhangi bir şey başına geldiği zaman daha da sizin ne yapmanız gerekiyor? Öncelik böyle bir küre giriş kesinlikle olması gerekiyor. Olmadı dağa gitmeyiniz. Kar mağarası yapmanız gerekiyor. Bu gördüğünüz kar kepek kar. Tozak kar bu kar yapışmaz ve oldukça da az. Yaklaşık bir on beş santim kar var. Bunu olarak biriktirip içini oyup acilen mağara yapmanız gerekiyor. Ve onun yapımı nasıl oluyor? Birlikte deneyeceğiz. Tek kişilik. Tek kişi olduğum için bana yeterli. Kar mağarası gösteriş değildir. İnsanı dağda, doğada hayatta kalmasını sağlayan güzel bir alternatiftir. Güvenilir, son derece sağlamdır. Kar mağarası, İGDO, Sukuru gibi şeyleri bilmeyenler kışın dağa gitmesin" diye konuştu.

aw345768-02.jpg

Son Haberler
Hakan Fidan açıklama yapıyor
Hakan Fidan açıklama yapıyor
Okolie rakibini ilk rauntta nakavt etti
Okolie rakibini ilk rauntta nakavt etti
Elazığ'da 'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık! 5 tutuklama
'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık!
Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı
Fenerbahçe kimlere 10 puan kaybetti? Çapıcı ayrıntı ortaya çıktı
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla başından vurdu
Samsun’da 16 yaşındaki çocuk babasını uyurken tabancayla başından vurdu