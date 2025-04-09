Tek maç oynadı 6 sarı 3 kırmızı kart gördü

Kaynak: Haber Merkezi
Tek maç oynadı 6 sarı 3 kırmızı kart gördü

Kumluca Belediyespor’un hem kalecisi hem antrenörü Bekir Küçükertaş, 1 maçta forma giymesine rağmen ligde 6 sarı ve 3 kırmızı kart görerek dikkatleri üzerine çekti.

Antalya’nın Kumluca ilçesini temsil eden Kumluca Belediyespor’un hem kalecisi hem de antrenörü olan Bekir Küçükertaş, futbol kariyerinde dikkat çekici bir istatistikle gündeme geldi. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımın önemli bir parçası olan Küçükertaş, oyuncu olarak sadece 1 maçta forma giymesine rağmen lig süresince toplamda 6 sarı kart ve 3 kırmızı kart görerek ilginç bir istatistikle gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Küçükertaş’ın bu kart istatistiği, genellikle agresif tutumu ve maç esnasında hakemlerle yaşadığı diyaloglardan kaynaklanıyor

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