Tek maç oynadı 6 sarı 3 kırmızı kart gördü

Antalya’nın Kumluca ilçesini temsil eden Kumluca Belediyespor’un hem kalecisi hem de antrenörü olan Bekir Küçükertaş, futbol kariyerinde dikkat çekici bir istatistikle gündeme geldi. Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden takımın önemli bir parçası olan Küçükertaş, oyuncu olarak sadece 1 maçta forma giymesine rağmen lig süresince toplamda 6 sarı kart ve 3 kırmızı kart görerek ilginç bir istatistikle gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, Bekir Küçükertaş’ın bu kart istatistiği, genellikle agresif tutumu ve maç esnasında hakemlerle yaşadığı diyaloglardan kaynaklanıyor