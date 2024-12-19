Tekel bayileri dikkat! Bu kurala uymayan 2,4 milyon TL ödeyecek

Dündar, yeni ceza tutarlarını paylaşarak “2025'te, saat 22:00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen işletmelere 491 bin 336 TL ile 2 milyon 419 bin 34 TL arası ceza verilecek” dedi.

Yeni yıl itibarıyla alkol satış saatleri ile ilgili cezalar yeniden düzenleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda güncellenecek olan para cezaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Alkol satışı gerçekleştiren tüm noktalarda saat 22.00’den sonra devam edecek olan alkol satışlarında uygulanacak ağır para cezalarını açıklandı.

Yasağa uyulmaması halinde cezai yaptırımların 2 milyon TL’ye aşacağını kaydeden Dündar, kurala uyulması gerektiğini vurguladı.

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CEZASI 2,4 MİLYON TL’Yİ BULUYOR!

Erol Dündar, yeniden değerleme oranına olan yüzde 43,93’e bağlı olarak 2025 yılında geçerli olacak ceza tutarlarını açıkladı.

Açıklanan ceza miktarları, alkol satış yasağına uymayan işletmeler için ciddi yaptırımların kapıda olduğunu da gösteriyor.

2025 yılında saat 22.00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen işletmelere uygulanmakta olan 341 bin 22 TL ile 1 milyon 679 bin 885 TL tutarındaki cezalar yeniden değerleme oranıyla birlikte 491 bin 336 TL ile 2 milyon 419 bin 34 TL arasında değişecek.