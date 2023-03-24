Tekel Bayileri Platformu Başkanı milletvekili aday adayı oldu

Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Türkiye İşçi Partisi TİP'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu.

'ARTIK YETER DİYORUZ'

“Şimdi borcumu ödemenin vakti geldi” diyen Aybaş, şunları söyledi:

"Türkiye İşçi Partisi, Ankara milletvekili aday adayı olarak, yurdumun insanına hizmet edebilmek için mücadeleye gireceğim. Biliyorum hepimiz çok doluyuz. Yirmi yıldır her gün haksızlığa uğruyoruz. Artık yeter diyoruz ama yine bunların yaptığı haksızlık ile muhatap oluyoruz. İçtiğimiz içkiden, gittiğimiz ibadethaneye, ettiğimiz duadan, yediğimiz lokmaya her şeye karışan, seni beni öteki yapıp, emeğimizi sömüren bu sistemin bitmesi için mücadele edeceğim. Yapılanların hesabını sormak, çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakmak için bunu yapacağım. Ben bu şehirde büyüdüm. Bu ülkenin ekmeğini yedim. Bu toprakların halkına hizmet edebilmek için bunu yapacağım. Ben sizin adınıza o meclise girip, hepsine yirmi yılın hesabını çatır çatır soracağım. İnsanlar rahatça yaşamına müdahale edilmeden, emeğinin karşılığını alarak, özgürce yaşasın istiyorum.

'SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞTIK'

2016 yılından bu yana mevcut iktidarın yasaklarına ve baskılarına karşı Türkiye Tekel Bayileri Platformu olarak mücadele ediyoruz. Bununla birlikte iktidarın içki içen kesime karşı bilinçli olarak uyguladığı politikalarda ne yazık ki gittikçe artarak devam etmekte. İçki, yaşam tarzının bir ölçüsü olmadığı gibi toplumsal bölünme aracıda değildir. Tam bu noktada biz de sesimizi duyurmaya çalıştık.

'AMACIMIZ ESNAFIN SESİ OLABİLMEK'

Fakat ne yaparsak yapalım, konunun özünde iktidarın meşru gücünü kullandığı yetkisiz bir alan ve bu alana dahil etmeye çalıştığı kesimler var. Türkiye İşçi Partisi bu anlamda bizim gibi ötekilerin sesini duyuracak olan siyaset alanını yaratan bir parti. Amacımız hali hazırda ekonomik kriz nedeniyle ezilirken bir de siyasi zeminde politik amaçlara alet edilmeye çalışılan esnafın sesi olabilmek."