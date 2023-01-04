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Biraya büyük zam. "Artık lüks oldu" notuyla duyurdu

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeni bira zammını duyurdu. Aybaş, şişe ve kutu biralara 10 TL, yüksek alkollü ve ithal biralara 13-15 TL arası zam geldiğini bildirdi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 02:00
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Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş bira zammını duyurdu

Biraya büyük zam. ''Artık lüks oldu'' notuyla duyurdu
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Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından biralara gelen yeni zammı duyurdu.

Aybaş paylaşımında, şişe ve kutu bira fiyatlarında 10 TL, yüksek alkollü ve ithal bira fiyatlarında ise 13-15 TL arası artış olduğunu bildirdi.

Aybaş'ın paylaştığı listeye göre, en düşük bira fiyatı 20 TL'ye, en yüksek bira fiyatı ise 70 TL'ye çıktı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Kurucusu Özgür Aybaş, ÖTV zammı sonrası, sosyal medya hesabından güncel bira fiyatları renkli listesini yayınladı.

Aybaş'ın paylaşımı şöyle:

"Bira zammı hayırlı olsun. Bira içmek artık lüks oldu bu fiyatlara bira içilmez. Şişe ve kutu 10 TL. Yüksek alkollülerde ve ithal gruplarda 13-15 tl arası zam güncellemesi oldu, yarın net listeler düşer."

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