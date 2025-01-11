'Tekelleşme' iddiası ortalığı yıktı geçti, ünlüler ayaklandı

Oyunculuk alanında faaliyet gösteren bazı menajer ve cast ajansı sahipleriyle ilgili ‘tekelleşme’ iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bu durum Türkiye’nin gündemine oturdu. Rekabet Kurumu, harekete geçti 21 şirket hakkında soruşturma başlattı. İddiaların odağındaki isim ise ID İletişim’in ortaklarından Ayşe Barım’dı. Günlerdir sosyal medyanın gündeminden düşmeyen Barım, önceki akşam Zorlu PSM’de görüntülenmişti. Barım, kendisinin hedef gösterildiğini söylemişti. Barım, “Adli sürece gideceğiz. Bir soruşturma açıldı sektördeki bazı şirketlere, bunlardan birisi de benim şirketim. Biz bunlar için cevabımızı vereceğiz. Ben hedef oldum, yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.



SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI



Ayşe Barım hakkında sosyal medyada dile getirilen iddialar ardı ardına gelmeye başladı. Bu söylemler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ihbar olarak kabul edildi. Savcılık, Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı. Savcılığın ilerleyen günlerde Barım’ı ifadeye çağırması bekleniyor.

Aralarında en dikkat çeken ve konuşulan isim Serenay Sarıkaya oldu. Hazal Kaya, Melisa Sözen, Deniz Işın ve birçok ünlünün bulunduğu çok sayıda oyuncunun bağlı bulunduğu ID İletişim’in ortağı olan Ayşe Barım, piyasadaki hâkimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla gündemde. Barım’ın kendisiyle çalışmayan isimlerin projelerde rol almasına engel olduğu ve kendi oyuncularının önünü açtığı öne sürüldü. Menajerle ilgili bir başka iddialar da dolaşıyor. Ünlü oyuncularına teklif getiren yapım şirketlerine, başka oyuncularını da projeye dahil etmelerini şart koştuğu yönünde iddialar da var.

"ASIL VE GERÇEK PROBLEMLERE ODAKLANILMALI"

Saadet Işıl Aksoy, sosyal medyada şu açıklamada bulundu: “Sektörümüzle ilgili birkaç gündür yapılan tartışmaların en kısa sürede magazin bakış açısından arındırılması, asıl ve gerçek problemlere odaklanılması ve çözüm hedefli adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Birçoğu dostum olan, sadece işini en iyi şekilde yapmaya odaklanmış kadın oyuncularımızı hedef göstermek yerine bu konuya daha profesyonelce yaklaşmak zorundayız, eğer şikâyet ettiğimiz problemlerin bir parçası olmak istemiyorsak.”

"BİZE YAPILAN AHLÂKSIZ İTHAMLAR VAR"

S erenay Sarıkaya , Etiler’de görüntülendiğinde şunları söyledi: “O kadar tuhaf ve akıl almaz şeyler ki, söylenecek hiçbir şey yok buna. Zaten mahkemeye taşıdık süreci. Mahkemede olduğu için bir şey söylemek istemiyorum. Çok garip, anlaşılması güç. Doğrudan bize yapılan ahlâksız ithamlar var. Yaşananların son bulması için elimizden geleni yapacağız.”

"YAPIMCILARA, KANALLARA AYNI İSİMLER DAYATILIYOR"

Melisa Sözen, görüşlerini sosyal medya hesabında açıkladı: “Bu sektörde kimse tekelleşme problemi olmadığını söyleyemez. Yapımcılara, kanallara aynı isimlerin dayatılması; kimi oyuncular için ‘Eğer onu oynatırsan o zaman bizden bu ismi alamazsın’ tehditlerinin yapıldığı bir düzen kabul edilemez. Bu güç oyunları sadece projeleri değil, oyuncuların kariyerlerini yönetirken onları kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. 20’li yaşlarımda ‘Artık anne oynamaya hazırlan’ diyerek psikolojik olarak güçsüzleştirilmeyi de, ‘Şu yapımcı senin enerjini beğenmiyor, ben olmasam bu işi alamazdın’ gibi cümleler kurarak özgüven parçalayıp kendine muhtaç etmeyi de içeriyor. Artık herkesin şapkasını önüne koyup bu sektördeki tekelleşmeyi de, zorbalığı da kabullenmesi ve sorunu çözmeye odaklanması lazım.”