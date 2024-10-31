Tekerlekli sandalye ekibi dans gösterisiyle mest etti!

Yunusemre Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kapsamında Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi tarafından Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda Dansla Farkındalık etkinliği yaptı.

TEKERLEKLİ SANDALYE DANS PROJESİ İZLEYENLERİ MEST ETTİ

Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Mesut Doğan ve Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediyesi Koordinatörü Mehmet Karatosun ve vatandaşlar katıldı. Sanat Yönetmenliğini Banu Dağcıoğlu Türkeli'nin yaptığı Tekerlekli Sandalye Dans Projesi ekibi muhteşem gösterisiyle izleyenleri mest etti.

SERGİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Etkinlik kapsamında "Geçmişten Geleceğe Fotoğraf Sergisi" gerçekleştirildi. Yunus Emre Millet Çarşısı Fuaye Salonu'nda düzenlenen serginin açılışına Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Mesut Doğan, Yunusemre Belediyesi Koordinatörü Mehmet Karatosun ve vatandaşlar katıldı. Hasan Kabadağ'ın katkılarıyla Kurtuluş Savaşı'ndan Cumhuriyetin ilanına kadar geçen zamanda birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.