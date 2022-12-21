﻿Tekirdağ Otopark Ulaşım 60 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Otopark Ulaşım bünyesinde Araç Temizlik Personeli, Otomotiv Mekanikçisi ve Otobüs Şoförü olarak istihdam etmek üzere 60 işçi alacak. Son başvuru tarihi 30 aralık 2022 olarak açıklandı.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*AFFA UĞRAMIŞ BİLE OLSA ANAYASAL DÜZENE VE DEVLETE KARŞI İŞLENMİŞ

*SUÇLARDAN MAHKUM OLMAMAK.

*24 YAŞINI DOLDURMUŞ OLMAK

*EMEKLİLİĞE HAK KAZANMAMIŞ OLMAK.

*EN AZ İLKÖĞRETİM MEZUNU OLMAK.

*D SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİ,SRC-2, PSİKOTEKNİK (GÜNCEL) BELGESİ SAHİBİ OLMAK

*ÇALIŞMA YERİ

*SÜLEYMANPAŞA (20 KİŞİ) ÇORLU (35 KİŞİ)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*E SINIFI EHLİYET (YENİ EHLİYETLERDE D SINIFI),

*PSİKOTEKNİK BELGESİ / SRC1-2 / KİMLİK