Tekirdağ valisinden Hera'nın Şehri'ne ziyaret

Vali Soytürk’e ziyaretleri sırasında Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da eşlik etti.

GÜN IŞIĞINA ÇIKTI

İstanbul-Tekirdağ kara yolu üzerinde, Tekirdağ’a 10 kilometre uzaklıkta bulunan bir Trak antik yerleşimi olan Heraion-Teikhos'ta yapılan yüzey araştırmaları ve kazı çalışmaları, kentin MÖ 2000’den itibaren, MS 13'üncü yüzyılın sonuna kadar kesintisiz iskan edildiğini gösterdi.

Heraion-Teikhos kazılarında bulunan taş el baltaları, el yapımı pişmiş toprak kaplar vb. buluntular, Tunç ve Demir Devri buluntuları olarak biliniyor.

Höyük şeklindeki yerleşimin akropolünde sürdürülen kazı çalışmaları, MÖ 6'ncı yüzyıldan, MS 1'inci yüzyıla kadar kültür katlarının gün ışığına çıkmasını sağladı.