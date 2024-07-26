Tekirdağ'da 3 ilçede kaçakçılık operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17-24 Temmuz 2024 tarihleri arasında 3 ilçede kaçakçılık operasyonu düzenledi.

Süleymanpaşa, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 8 işyeri ve 5 ikamette arama yapıldı.

Operasyonlarda; 152 bin adet makaron, 32 bin 900 gram kıyılmış tütün, 300 adet TAPDK bandrolü, 750 gram nargile tütünü, 7 paket gümrük kaçağı sigara, 5 adet elektronik sigara, 1 adet tütün doldurma makinesi, 1 adet hava kompresörü, 36 adet sigara sarma kağıdı ve 34 adet cinsel içerikli içecek ele geçirildi.

Bu kapsamda, 11 şüpheli hakkında 5607 SKM ve 4733 SKM suçlarından yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.