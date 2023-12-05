Tekirdağ'da 6 kişi üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde emniyet ekiplerinin dikkatleri sayesinde 6 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da 6 kişi üzerlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile ilgili faaliyetlerin önlenmesine yönelik çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama Noktası'nda durdurulan araç içerisinde bulunan O.A., T.E., M.K. ve M.D.G. isimli şahısların üzerinde yapılan aramada 147 adet ecstacy hap ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince devriye görevini ifa eden ekiplerce park halinde bulunan araç içerisinde şüpheli hareketler sergileyen İ.S., D.K. ve G.A.'nın yapılan üst ve araç aramalarında 730 gram skunk olduğu değerlendirilen uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

aw092031-01.jpgŞüpheliler yakalanırken haklarında yasal işlem başlatıldı.

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