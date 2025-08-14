Tekirdağ’da çevre ihlali! CHP’li belediyeye ağır fatura

Kaynak: İHA
Tekirdağ İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü biyolojik arıtmaya geçmeyen CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne rekor ceza yazdı. Müdürlük 55 tesisin faaliyetini durdurdu.

Marmara Denizi Koruma Eylem Planı kapsamında, ileri biyolojik arıtmaya geçmeyen arıtma tesisleri nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne 6 milyon 687 bin TL ceza uygulandı.

Denetimler, Bakanlık yetkilileri ve Tekirdağ İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi. İncelemelerde, belediyenin taahhüt ettiği ileri biyolojik arıtma sistemine geçmeyen iki tesis tespit edildi ve gerekli cezai işlem uygulandı. Ocak ayından bu yana Marmara Havzası genelinde yapılan denetimlerde toplam 822 milyon 547 bin TL ceza kesilirken, 55 tesisin faaliyeti durduruldu. Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini bildirdi.

