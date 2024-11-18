Tekirdağ'da denizin rengi kızıla döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ'da denizin rengi kızıla döndü

Poyraz fırtınasının ardından Tekirdağ sahillerine vuran kırmızı yosunlar, kıyıda dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Yetkililer, durumun mevsimsel ve balıklar için zararsız olduğunu belirtti.

Tekirdağ'da poyraz rüzgarlarının etkili olduğu kasım aylarında kırmızı yosunlar kıyıya vurdu. Her yıl şehirde sahil boyunca uzanan bu manzara, alışıldık bir durum haline geldi.

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Poyraz fırtınası etkisini kaybederken, sahil boyunca uzanan kızıl renk drone ile de havadan görüntülendi.

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"POYRAZ FIRTINASIYLA ORTAYA ÇIKAN MEVSİMSEL BİR OLAY"
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, kırmızı yosunların kıyıya vurmasının denizin doğal döngüsüne bağlı bir durum olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Poyraz'ın esmesiyle beraber denizin dibindeki bu yosunlar tekrar deniz yüzeyine çıktı. Bu olay bu aylarda mevsimsel olarak görünüyor. Balığa yönelik bir sıkıntısı yok. Vatandaşlarımız bu konuda tedirgin olmasınlar.

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Havanın yönünün değişmesi ile yani Karayel ile beraber veya yağmurla beraber bunlar tekrar denizin dibine doğru batarlar. Bu durumla her yıl bu mevsimlerde karşılaşıyoruz, yani mevsimsel bir olay. Denizin dibinde hem yeşil hem de kırmızı ot var. Deniz'in kendi üretmiş olduğu bir yosun. Vatandaşlara ve balıklara yönelik herhangi bir zararı ya da sıkıntısı yok."

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