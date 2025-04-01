Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Kezban Kaya, ehliyetsiz sürücü Nurten K.’nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Nusratiye Mahallesi’nde Alipaşa İlkokulu’nun arka sokağında gerçekleşti.

Nurten K.’nin kontrolündeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Kezban Kaya’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaya’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Nurten K.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

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