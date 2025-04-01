Tekirdağ'da ehliyetsiz sürücünün otomobille çarptığı yaya yaralandı

Kaza, Nusratiye Mahallesi’nde Alipaşa İlkokulu’nun arka sokağında gerçekleşti.

Nurten K.’nin kontrolündeki 59 AKS 813 plakalı otomobil, karşıya geçmek isteyen Kezban Kaya’ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaya’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis tarafından gözaltına alınan sürücü Nurten K.’nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.