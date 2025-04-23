Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Kaynak: İHA
Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşattı.

Tekirdağ'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, sürücülere görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşattı.

Tekirdağ kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımı olumsuz etkiledi. Özellikle Süleymanpaşa ilçesi çevre yollarında yoğunlaşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, sis nedeniyle farlarını yakarak düşük hızla ilerlemek zorunda kaldı.

Şehir merkezinde ve çevre yollarında trafik zaman zaman yavaşladı. Trafik ekipleri, sisli bölgelerde devriye gezerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, sisin öğle saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini belirtirken, sürücülere yakın takip ve ani fren yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Tekirdağ’da etkili olan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşattı

Son Haberler
AJet’ten 23 Nisan sürprizi: Çocuk biletleri yarı fiyatına!
AJet’ten 23 Nisan kampanyası
İstanbul'da deprem!
İstanbul'da deprem!
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi! İlk defa çelenk üzeri yazı yazıldı
CHP'den 'İmamoğlu' göndermesi!
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
D vitamini için bu üç besin yeter! Bu gıdalar hayat kurtarıyor
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…
Kaymakamlık’ta 23 Nisan rezaleti! Bu kadarı da yapılmaz…