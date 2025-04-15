Tekirdağ'da fabrikada iş kazası: 1 ölü

Kaynak: İHA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.


Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Vakıflar OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi

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Edinilen bilgiye göre, Yeter Kuyumcu (48) yaklaşık 2,5 metre yükseklikten demir saçların üzerine düşerek ağır yaralandı.

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Fabrika çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kuyumcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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