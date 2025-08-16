Tekirdağ’da fırtına alarmı! Hayat durdu

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da fırtına alarmı! Hayat durdu

Tekirdağ’da fırtına hayatı felç etti! Denize girmek yasaklandı, Çorlu’daki eğitim uçuşları iptal edildi. Marmara ve Karadeniz’de etkili olan fırtına, gemileri demirletirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), uyarıda bulunduğu bölgeler arasındaki Tekirdağ'da fırtına etkili oluyor. Denize girmenin yasaklandığı Tekirdağ'da, Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Marmara Denizi'nde fırtına beklendiği bildirildi. Bugün de süreceği belirtilen fırtına, Tekirdağ'da etkili oluyor. Valiliğin daha önce Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan Marmaraereğlisi ilçesinin Sultanköy Mahallesi'ndeki plaj ile Şarköy ve Süleymanpaşa ilçelerinde tüm plajlarda denize girme yasağı bugün de sürüyor. Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde ise bugün ve yarın denize girmek yasaklandı.

SAATTEKİ HIZI 45 KİLOMETREYİ BULDU

Tekirdağ'da zaman zaman hızı saatte 45 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çorlu Atatürk Havalimanı'nda yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi. Denize girmenin yasaklandığı ve kırmızı bayrak asılan plajlarda, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Marmara Denizi'ndeki fırtına nedeniyle bazı gemiler Tekirdağ açıklarında demirledi.

KIRKLARELİ VİZE'DE DENİZE GİRMEK YASAK

Kırklareli'nin Karadeniz kıyısında bulunan Vize ilçesinde kaymakamlık bugün ve yarın tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz hava, deniz şartları sebebiyle 16-17 Ağustos 2025 günlerinde 2 gün süre ile Vize ilçemizde bulunan tüm plalarda denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

