Tekirdağ'da fuhuş baskını

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da fuhuş baskını

Tekirdağ Çerkezköy'de ‘güzellik merkezi ve masaj salonu' adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen adreslere polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "Fuhşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

aw298804-01.jpg

Çerkezköy'de güzellik merkezi ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren işyerinde sosyal medya üzerinden reklam vererek fuhuş yapmak için yer temin eden ve fuhuş yapma vaadiyle dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

aw298804-02.jpg

Ekiplerin üç ev ve bir iş yerinde yaptığı aramalarda cinsel ürünler, bir miktar para ve dijital materyallere el konuldu. Operasyonda 5'i kadın toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar Ş.D., A.D., S.M., A.C.Y., S.T, B.A ve A.V.; polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne çıkarıldı.

Son Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Lübnan’daki vatandaşlara tahliye uyarısı
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Şambrelle kayarken düşen kadının ölümünde işletmeciye 24 taksitle adli para cezası verildi
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayetinde sevindirici haber. ‘Sonuna geldik’
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Konya'da çalınan 1200 küçükbaş hayvan çiftlikte bulundu
Tekirdağ'da fuhuş baskını
Tekirdağ'da fuhuş baskını