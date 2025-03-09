Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.