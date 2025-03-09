Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza

TEKİRDAĞ'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı. Kumar oynadığı belirlenen 26 kişiye 240 bin 422 lira ceza uygulandı.İ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ve kumarla mücadele kapsamında yaptığı çalışmanın ardından "Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme" suçu kapsamında belirlediği adreslere 4 operasyon düzenledi. Operasyonda, 17 kadını fuhşa zorladığı belirtilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuyla ilgili 5 operasyon düzenleyen polis, 8 iş yeri sahibine adli işlem uyguladı. Kumar oynadığı tespit edilen 26 kişiye 240 bin 422 lira idari para cezası kesildi.

Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza

Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza

Son Haberler
Şırnak’ta dağlar beyaz örtüyle kaplandı! Beytüşşebap’tan kartpostallık görüntüler
Beytüşşebap’tan kartpostallık görüntüler!
Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu: 4 tutuklama, 240 bin TL ceza
Tekirdağ'da fuhuş ve kumar operasyonu!
Ramazan ayında yarı yarıya düşen kıyma fiyatına hücum ettiler
Ramazan ayında yarı yarıya düşen kıyma fiyatına hücum ettiler
Defineciler mağarada suçüstü yakalandı
Defineciler mağarada suçüstü yakalandı
Liseli öğrenciler temizlik ürünü üretiyor
Liseli öğrenciler temizlik ürünü üretiyor