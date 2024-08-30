Tekirdağ'da gençlerin kavgası kanlı bitti

18 yaşındaki Yiğit Saygın, amcası ve dedesi ile birlikte geldiği Kocameşe Mesire Alanı Gölet mevkiinde, husumetli olduğu 19 yaşındaki Ali Mardin'i tüfekle vurarak öldürdü.

Olayın ardından Yiğit Saygın, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı ve üç şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

İddiaya göre, Kızılpınar Mahallesi'ndeki bir bağ evinde arkadaşlarıyla alkol alan Ali Mardin ile Yiğit Saygın arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Saygın, bağ evinden ayrıldı ve amcası Hasan Saygın ile dedesi Hüseyin Saygın'dan yardım istedi.

Amcası ve dedesiyle birlikte Ali Mardin'in bulunduğu Kocameşe Mesire Alanı'na giden Yiğit Saygın, burada yeniden Ali Mardin ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın tekrar kavgaya dönüşmesi üzerine Yiğit Saygın, araçta bulunan tüfeği alarak Ali Mardin'e ateş açtı.

Ali Mardin, vücuduna isabet eden iki fişekle yere yığıldı. Yiğit Saygın, amcası ve dedesiyle birlikte olay yerinden kaçtı.

Ali Mardin'i kanlar içinde gören arkadaşları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bacağından ve belinden vurulan Mardin, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

19 yaşındaki Ali Mardin, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mardin'in cansız bedeni, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki ilk otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, katil zanlısı Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda hayatını kaybeden Ali Mardin, Kızılpınar Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Aynı saatlerde, katil zanlısı Yiğit Saygın ile amcası Hasan Saygın ve dedesi Hüseyin Saygın, geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Jandarma komandolar, zanlıların adliyeye çıkarıldığı dakikalarda Çerkezköy Adliyesi önünde geniş güvenlik önlemleri aldı.