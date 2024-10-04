Tekirdağ’da içkili restoranda silahlı kavga! 1 ölü 2 yaralı

Kavga, akşam saat 22.55'te Muradiye Mahallesi Kaymakam Erol Okyay Caddesi'nde, içkili bir restoranın önünde meydana geldi. İddiaya göre, Semih K. tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı. Restoran işletmecisi Hazar Erdem T. de silah çekerek Semih K.'nin yanındaki Mert Gülmez'e ateş açtı. Hazar Erdem T. ve Şener G. yaralanırken, Mert Gülmez göğsünden ağır yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Sağlık ve emniyet ekipleri olay yerine sevk edildi. Diğer iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri, kaçan şüpheli Semih K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.