Tekirdağ’da IŞİD operasyonu

Suriye’de IŞİD’in içerisinde faaliyet gösterdiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Tekirdağ’da IŞİD operasyonu

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde geçmiş dönemde Suriye’de İŞİD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve IŞİD terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi çalışmalarını sürdürüyor.

IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda, hakkında geçmiş dönemde Suriye’de IŞİD terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler bulunan ve terör örgütünün sözde bayrağı önünde fotoğrafları olduğu tespit edilen şahsa operasyon düzenlendi.

Marmaraereğlisi ilçesinde yapılan planlı operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Ş.E., emniyet müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanması sonrası Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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