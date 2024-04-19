Tekirdağ'da kaçak define aramak için kazdığı kuyuda suç üstü yakalandı

Kaynak: DHA
Tekirdağ'da kaçak define aramak için kazdığı kuyuda suç üstü yakalandı
Tekirdağ’da kaçak kazı yaparak define arayan şahıs, kazdığı kuyuda polis ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışması kapsamında, Süleymanpaşa ilçesinde metruk bir binada kazı yapıldığını tespit etti.

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KAÇAK KAZI YAPARKEN SUÇ ÜSTÜ YAKALANDI

Binada arama yapan polis, yaklaşık 15 metre kazılmış kuyu ile karşılaştı. Kuyuya inen polis, burada kazı yapan kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. Polis, daha sonra kazıyla bağlantılı 3 ayrı adreste yaptığı aramada tarihi eser niteliğinde 18 obje ile kazıda kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan F.Ç., V.M. ve M.K.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

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