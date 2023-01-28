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Kaçak içki operasyonu

Tekirdağ’da polis ekipleri tarafından kaçak içki operasyonu yapıldı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:46
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Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu

Kaçak içki operasyonu
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İHA’nın haberine göre, olay Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mahalledeki bir adrese operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 5 litrelik etil alkol, 3 damacana viski, 4 damacana şişe rakı ve çok sayıda şişelerde kaçak bandrolsüz alkol ele geçirdi.

Ele geçirilen kaçak içkiler imha edilirken, A.A. isimli kişi ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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