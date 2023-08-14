Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 25 karton boş makaron, 78 karton doldurulmuş satışa hazır sigara ve 6 kilogram tütün ele geçirildi.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da kaçak tütün operasyonu

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı üzerinde 54 SD 028 plakalı araçta yaptığı aramada 6 kartonda 375 paket doldurulmuş makaron ele geçirdi. Araçta bulunan Hasan A. ve Şuayip A. gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçak tütünlerin tütün sarma makinesi ile yapıldığını söylemesi üzerine belirtilen adreste arama yapıldı.

Yapılan aramada 1 adet sigara dolum makinası, 25 karton satışa hazır boş makaron, 78 karton doldurulmuş satışa hazır sigara, 6 kilogram tütün ele geçirildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

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