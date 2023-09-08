Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kahvehanede silahlı saldırı düzenlenmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Tekirdağ'da kahvehanede silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 19.50 sıralarında Muradiye Mahallesi Derman Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre; arkadaşı ile birlikte kahvehaneye giderek önce mekânın camlarını kıran Ö.D., daha sonra içeri girerek B.E.ye saldırıp silahla bir el ateş etti.

Ö.D. ve yanındaki şüpheli, kavganın ardından olay yerinden uzaklaştı. Karnından yaralanan B.E. ise, olay yerine gelen ambulansla önce Muratlı Devlet Hastanesi’ne, oradaki ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alırken, kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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