Tekirdağ'da kaldırımda anne kızın başına beton düştü

Olay, saat 17.45 civarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Anne AD ve kızı HD kaldırımlarında, 5 katlı apartmanın en üst katındaki balkondan kopan beton parçalarından üzerlerine düştü.

Beton parçalarının başına isabet eden anne AD yaralanırken, kızının kesitine saplayan parçalar HD'nin de yaralanmasına neden oldu. Çevredeki ekonomik durumun farklı olmasıyla polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı anne ve kızını ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıp tedavi altına aldı.

Polis ve zabıta ekipleri yerinde ve betonun azalan getirileri incelemelerde bulundu.

Güvenlik amacıyla şerit çekilerek geçiş yapılır. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ekiplerin incelemeleri devam ediyor.