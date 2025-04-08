Tekirdağ’da milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi

Düzenleme: Kaynak: İHA

Tekirdağ polisi, bakır kablo hırsızlığı yapan çeteye yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. “Tuncerler grubu” adlı çetenin operasyon kapsamında 6 milyon liralık bir vurgun yaptığı öğrenildi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2024 Aralık ve 2025 Ocak aylarında Tekirdağ'daki elektrik şirketlerine ait depolara maskeli ve silahlı şekilde girilerek yapılan bakır kablo hırsızlıklarının failleri tespit edildi.

Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda hırsızlık olaylarının faili olduğu belirlenen ve "Tuncerler grubu" olarak bilinen suç örgütünün üyesi 7 şüpheli belirlendi. Örgütün liderliğini N.T. isimli şahsın yaptığı, geçmişte birçok ilde benzer nitelikte organize hırsızlıklar gerçekleştirdikleri öğrenildi.

Tekirdağ merkezli olarak İstanbul, Diyarbakır ve Bingöl illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, şebeke üyesi 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nitelikli hırsızlık ile suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Tekirdağ’da milyon liralık çete çökertildi

Tekirdağ’da milyon liralık çete çökertildi

Tekirdağ’da milyon liralık çete çökertildi

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