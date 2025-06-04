Tekirdağ’da ormanlara giriş yasak!

Tekirdağ Valiliği, artan sıcaklıklar ve insan yoğunluğu nedeniyle orman yangınlarına karşı 15 Haziran-15 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak bir dizi tedbir kararını kamuoyuyla paylaştı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, yangın riski taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin yasaklandığı ve ateş yakmanın sıkı şekilde denetleneceği bildirildi.

Açıklamada, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi gereğince alınan kararla, ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı, yalnızca belirli tabiat parklarında işletmeciler gözetiminde kontrollü şekilde ateş yakılabileceği vurgulandı. Yasak kapsamı dışında bırakılan orman parkları arasında Süleymanpaşa'da Atatürk Kent Ormanı, Kumbağ Orman Parkı, Kartaltepe Tabiat Parkı ve Kınıklar Çeşmesi gibi alanlar yer aldı.

Orman yangınlarını tetikleyebilecek anız, bahçe ve dal artığı yakılması, havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddelerin kullanımı da yasak kapsamına alındı. Ayrıca, çam ormanlarının yoğun olduğu bölgelerde Jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin devriyeleri artıracağı, orman içi ve bitişiğindeki köylerde muhtarların da kontrol mekanizmasına dahil olacağı belirtildi.

Yasağa uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacağı uyarısında bulunuldu.