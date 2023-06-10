Tekirdağ'da rüşvet operasyonu. 5 zabıta tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde belediyeye yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 5 zabıta memuru tutuklandı.

Tekirdağ'da rüşvet operasyonu. 5 zabıta tutuklandı

(AA) Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çorlu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.A, M.E, F.R, Ö.A ve Ö.D, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

1 YIL SÜREN TEKNİK TAKİP SONRASI OPERASYON YAPILDI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bazı işletmelere rüşvet karşılığı ruhsat verildiği ihbarı üzerine çalışma başlatmış ve yaklaşık 1 yıl süren teknik takip sonrası Ergene Belediyesi'ne yönelik operasyon düzenlemişti.

Zabıta memurları ve iş insanlarının da aralarında olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Öne Çıkanlar
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Icardi'yi Galatasaray'a getirecek isim belli oldu: Hediye ediyor
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Sadece iktidar değil ana muhalefet de baştan aşağı değişmeli!
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Son Haberler
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı Spor
Aziz Yıldırım spor müdürü Mehmet Arslan'ı hırsız göndermesiyle yalanladı
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk Kültür Sanat
İtfaiye binasından sanat merkezine yolculuk
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum' Siyaset
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz 'Baskı rejimine karşı mücadeleye liderlik yapacağım. Ben bu işi biliyorum'
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu Yaşam
Kontrolden çıkan beton mikseri 6 araca çarparak durdu
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış Siyaset
Merkez Bankası Başkanı’nın gizemli sosyal medya hesabı. 8 yıldır tek kelime yazmamış
Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı Spor
Şampiyonlar Ligi finaline bilet için Taksim Meydanı'nda karaborsa arayışı
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi Güncel
Dolandırıldığı iddiasıyla motosikletini benzin döküp ateşe verdi