İlçe genelinde zaman zaman şiddetini artıran yağış, birçok cadde ve sokakta su birikintilerine neden oldu. Araç sürücüleri kayganlaşan yollarda hızlarını düşürerek kontrollü şekilde yollarına devam etti. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanlara yönelirken ekipler tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı. Yağışın ilçe genelinde aralıklarla devam ettiği öğrenildi.