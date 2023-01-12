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Tekirdağ’da 50 litre sahte içki ele geçirildi

Tekirdağ’da düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 10:25
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Tekirdağ’da sahte içki operasyonu

Tekirdağ’da 50 litre sahte içki ele geçirildi
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda 50 litre sahte içki ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince kaçak içkiye yönelik çalışmalar sürüyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kayı Mahallesinde alınan duyum üzerine KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte icra edilen faaliyet esnasında bir araç durduruldu. Z.A. ve C.A. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrolde, birer litrelik şişelenmiş halde 50 litre kaçak/sahte rakı ele geçirildi.

Her iki şahısla ilgili işlem başlatıldı.

 

(Kaynak: İHA) 

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