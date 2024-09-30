Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oluyor

Kaynak: İHA
Tekirdağ'da şiddetli yağış etkili oluyor

Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Kırklareli ve Tekirdağ'da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Bölgesi'nin batısı için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli ve Tekirdağ'da da sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'da gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanakta bazı sokaklar suyla kaplandı, sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar duraklara ve kapalı alanlara sığınırken Tekirdağ'da yağışın gece boyunca yer yer etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'de de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor. Bazı sokaklar suyla kaplandı.

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