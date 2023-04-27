Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama

Tekirdağ’da sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Tekirdağ'da terör propagandasına 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan şüpheliler belirlendi. Çorlu, Çerkezköy ve Ergene ilçelerinde yapılan eş zamanlı baskınlarda; F.S., M.Y., N.Y., S.G. ve S.A. yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, terör örgütüne ait flama ile doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Polisteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, tutuklandı.

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(Kaynak: DHA)

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