Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 'bin 876 hap ele geçirildi'

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti yapanlara karşı operasyonlarda 2 depo ve 1 evde arama yapıldı.

Hıdırağa Mahallesindeki adreslere yapılan arama sonucunda 134 tablet 1876 adet sentetik ecza hap, 1 ruhsatsız tüfek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilmiş 11 bin 265 TL para ele geçirilerek el konuldu.



Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptıklarından şüphelenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan D.Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şahıs S.Ç. ise tutuklandı.