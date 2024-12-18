Tekirdağ’daki denetimlerde 120 araç kontrol edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’daki denetimlerde 120 araç kontrol edildi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen asayiş uygulamasında 120 araç kontrol edildi. Değirmenaltı Mahallesi’nde yapılan denetimlerde GBT sorgusu da yapan polis, yapmış olduğu denetim sırasında kurallara uymayan sürücülere 40 bin lira cezai işlem uyguladı.

Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ile Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Ekipler, Değirmenaltı Mahallesi'nde araçları tek tek durdurarak sürücü belgelerini ve araçların genel durumunu inceledi.

Tekirdağ’da huzur denetimi yapıldı: 120 araç kontrol edildi

Denetimlerde kurallara uygun olmayan sürücülere cezai işlemler uygulanırken, aynı zamanda sürücülere trafik kurallarına uyulması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. Yapılan denetimlerde 120 araç kontrol edilirken, 40 bin TL tutarında cezai işlem uygulandı.

Tekirdağ’da huzur denetimi yapıldı: 120 araç kontrol edildi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla bu tür genel asayiş uygulamalarının aralıksız olarak sürdürüleceği ifade edildi. Özellikle trafik güvenliği ve genel asayişi sağlamak adına denetimlerin belirli aralıklarla yapılmaya devam edeceği kaydedildi.

Tekirdağ’da huzur denetimi yapıldı: 120 araç kontrol edildi

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