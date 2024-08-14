Tekirdağ'daki olimpik rezalet ortaya çıktı. Paris'te suçu başkasına atanlar iyi baksın

Pazar günü yapılan törenle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları resmen sona ererken 107 sporcu ile katılan Türkiye oyunlarda büyük bir hezimet yaşadı.

OLİMPİYATLARDA REZİLLİK

Olimpiyatlarda 40 yıldan sonra ilk kez 1 tane bile altın madalya kazanamayan ülkemiz organizasyonu sadece 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazandık.

Bu sonuç ile birlikte Türkiye olimpiyatları Saint Lucia, Uganda, Guatemala gibi ülkelerin bile gerisinde kalarak 64. Sırada tamamladı.

BAKAN BAK SUÇU FEDERASYONLARA ATTI

Bu rezil tablonun ardından doğal olarak eleştiri oklarının hedefi haline gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak suçu federasyonlara atarak “hesap soracağız” dedi.

Taraflar suçu birbirlerine atmaya devam ederken Tekirdağ’da yaşanan bir skandal suçlunun aslında kimler olduğunu ortaya serdi.

YÜZMEYE ARA VERDİLER

Tekirdağ’da bulunan 300 yüzücünün yıllardır antrenmanlarını yaptığı olimpik yüzme havuzu 2023 yılının mart ayında Tekirdağ Gençlik Spor Müdürlüğü’nün tadilat yapılacağını belirtmesi üzerine kapatıldı.

Yüzücülere antrenmanlarını Namık Kemal Üniversitesi'ndeki havuzda yapmaları için izin verilmiş olsada fiziki yetersizlikler ve üniversitenin tutumu sonrası yüzücülerin bir kısmı çevre şehirlere giderken durumu olmayanlar yüzücülüğe ara verdi.

İHALEYE SADECE 1 KİŞİ KATILDI

2 Nisan 2024 tarihinde ihale duyurusu yapan Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şartnamedeki, ‘Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri’ maddesine makine mühendisliği şartını da dahil etti. 8 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan ihalenin yaklaşık maliyeti 15 milyon 809 bin TL olarak belirlendi.

Sadece Seçkin Zeybey isimli bir makine mühendisinin katıldığı ihale 19 Haziran 2023 tarihinde yapılırken Zeybey 17 milyon 500 bin TL’lik sözleşmeye imza attı.

TADİLATI BİTİREMEDİLER

Medyaradar’dan Ercan Öztürk’ün tadilatın planlanan tarihte bir türlü teslim edilememesine dair yönelttiği sorulara Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün cevap vermekten kaçınırken Yatırım ve İnşaat Birimi Şube Müdür vekili Hüsmen Yaprak ‘’İhaleyi alan şirketle sorunlar yaşadık. Cezai faaliyetler uyguladık. Kendimiz bitireceğiz. Devlet memuruyum daha da fazla açıklama yapamam size’ dedi.

"LİYAKATSİZ YÖNETİCİLER"

Tekirdağ’da yaşanan bu olimpik rezalet üzerine konuşan bir sporcu velisi yaşananları ise şu şekilde aktardı:

‘Bize ilk önce Namık Kemal Üniversitesi’nin havuzunu adres gösterdiler. Havuzun uzunluğu 30 metre. Yüzme sporcuları ya 25 metre ya da 50 metrelik havuzda antrenman yapmaları gerekiyor. Nasıl olsa beş ayda havuz bitecek diye sesimizi çıkarmadık. Üniversite daha sonra da ‘ öğrencilerimiz de havuzu kullanacak’ diyerek bize saat şartı getirdiler. Çocuklar okuyor. Saatleri üniversite havuzuna uymayan bazı arkadaşlar çocuklarını antrenman için Çorlu'ya, Edirne’ye götürdüler. Düşünün Tekirdağ il yüzme şampiyonlukları İstanbul’da yapıldı. Durumu iyi olmayan aileler çocuklarını yüzmeye göndermediler. Biz de çok yorulduk. Olimpiyatlarda bir tane bile altın alamadıysak bunun sorumlusu liyakatsiz yöneticilerdir. Neredeyse iki sene olacak. Tekirdağ'ın tek olimpik yüzme havuzu kapalı’’