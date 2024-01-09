Tekirdağ’ın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Yurdun genelinde yaşanan soğuk ve yağışlı hava, bazı illerde eğitim ve öğretimin devam etmesinin önüne geçti.

Tekirdağ'da da etkili olan kar yağışının ardından bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yaşanan olumsuz hava şartlarından ötürü bazı ilçelerde bugün öğleden sonra ve yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde 9 Ocak Salı günü temel eğitim ve ortaöğretim okullarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim öğretime öğleden sonra, Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir" ifadelerine yer verildi.