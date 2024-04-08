Tekirdağspor şampiyon oldu

Süper Amatör Küme’de oynanan 22. hafta karşılaşmalarında 61 puana sahip Tekirdağspor ile 36 puanlı Kızılpınarspor karşı karşıya geldi.

Ligin ilk yarısında Kızılpınarspor'u deplasmanda 5-0 yenen Tekirdağspor kendi evinde oynadığı karşılaşmadan 6-1'lik skorla ayrıldı.

Tekirdağ, Süleymanpaşa ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan 4.300 kişi kapasiteli Namık Kemal Stadı’nda oynanan maçın son düdüğüyle beraber şampiyonluğunu ilan eden Tekirdağspor oyuncuları ve teknik ekip büyük bir coşku yaşadı.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 4. olmasına rağmen playout maçı oynayıp Süper Amatör Lig’e düşen Tekirdağspor, ligin en çok gol atan takımı olarak kazandığı bu şampiyonlukla tekrardan Bölgesel Amatör Lig'de oynamaya hak kazandı.