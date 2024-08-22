Tekke Dağı yamaç paraşütü bölgesi olarak tescillendi

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci'nin daveti üzerine ilçeye gelen Türkiye Hava Sporları Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Mustafa Ulutaş ve beraberindeki paraşüt sporcuları, Tekke Dağı'nda incelemelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelerin ardından, bölgenin dört mevsim boyunca yamaç paraşütü için uygun koşullara sahip olduğu belirlendi.

Paraşütçüler, belirlenen iki atlama noktasından havalanarak Obruk Barajı kenarındaki alana güvenle iniş yaptı. Bu teknik incelemeler sonucunda, Tekke Dağı'nın paraşüt sporu açısından son derece elverişli olduğu tescillendi.

Mustafa Ulutaş, bölgenin İsviçre'nin Alp Dağları'na benzeyen doğal güzelliklere sahip olduğunu belirtti. Oğuzlar'ın hem Karadeniz hem de İç Anadolu'nun kesiştiği noktada bulunmasının, bölgeyi sporcular için cazip bir destinasyon haline getirdiğini vurguladı. "Oğuzlar, ormanları, gölü ve doğal güzellikleriyle gerçekten muhteşem bir yer. Gelecekte burada çok sayıda önemli organizasyonun düzenleneceğini düşünüyorum" dedi.

Federasyonun, Tekke Dağı'nda iki kalkış noktası belirlediğini ve bu noktalara "Uçuş Tescil Belgesi" verildiğini açıklayan Ulutaş, bölgenin farklı rüzgar yönlerinden esen rüzgarlarla uçuş yapılabilen nadir yerlerden biri olduğunu ifade etti. "İrtifası 1350 metre olan bu bölgede, iniş alanıyla arasındaki fark 900 metre. Bu, yamaç paraşütü için oldukça ideal bir yükseklik" diye ekledi.

Ancak Ulutaş, iniş alanı ve yolların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. "İniş yerinde genişletme ve düzenlemeler yapılması şart. Yollarda da bilgilendirme tabelaları ve rüzgar çorapları eklenmeli. Bu düzenlemelerle birlikte, Tekke Dağı’nın paraşütçülerin gözde mekanı olacağına inanıyorum. Ayrıca, burası sadece yamaç paraşütü değil, su sporları, dağ bisikleti gibi etkinlikler ve karavancılar için de ideal bir nokta olabilir" dedi.

Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci ise Tekke Dağı'nın Uçuş Tescil Belgesi almasının ardından, tüm yamaç paraşütü meraklılarını ve sporcularını Oğuzlar'a davet etti. "Bu eşsiz doğal güzellikleri ve spor imkanlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.