Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Sedat Aşılı, gece balık avı sırasında teknesi alabora oldu. Denize düşen Aşılı, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Karasu'ya bağlı Denizköy Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında meydana geldi. Gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Sedat Aşılı'nın teknesi alabora oldu. Aşılı, teknesi batarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bulunduğu bölgeyi tarif etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denize düşen Aşılı, boğulmaktan son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bota alınan Aşılı, askerler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından limana getirildi. Aşılı, hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşılı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Son Haberler
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Benfica ve Zagreb... Ali Koç ve Sadettin Saran'ın ortak kaderi
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Tesettürlü kadının dansına gözaltı!
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Beyin anevrizması teşhisi konulmuştu! Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu taburcu oldu
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
Fenomen Kıvanç-Beril Talu çiftine tahliye!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!
ATM’yi bu saatlerde kullananlar yandı!