Tekne alabora oldu! Balıkçının imdadına sahil güvenlik yetişti

Olay, saat 01.00 sıralarında Karasu'ya bağlı Denizköy Mahallesi'nin yaklaşık 3 kilometre açığında meydana geldi. Gece saatlerinde balık tutmak için denize açılan Sedat Aşılı'nın teknesi alabora oldu. Aşılı, teknesi batarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp bulunduğu bölgeyi tarif etti. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Denize düşen Aşılı, boğulmaktan son anda Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Bota alınan Aşılı, askerler tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından limana getirildi. Aşılı, hazır bekleyen sağlık ekibi tarafından Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aşılı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.