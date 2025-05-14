Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Şanlıurfa’da 25 yıldır sadece tekneyle ulaşım sağlanan mahalleye, yıllar sonra yeniden yol yapıldı.

Baraj sularının yükselmesi nedeniyle 25 yıldır sadece tekne ile ulaşımın sağlandığı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Savaşan kırsal Mahallesi'ne yıllar sonra yeniden yol yapıldı.

Fırat Nehri üzerinde 2000 yılında yapılan Birecik Barajı'nın su toplamasının ardından Halfeti ilçesiyle birlikte birçok kırsal mahalle sular altında kaldı. İlçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede yer alan Savaşan kırsal Mahallesi de kısmen suya gömüldü. Yarısı suyun üstünde kalan minaresiyle turistlerin akınına uğrayan Savaşan kırsal Mahallesine ulaşım ise sadece teknelerle sağlanabiliyordu. Yaklaşık 25 yıldır kara yolu ulaşımının olmadığı kırsal mahalleye, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yol açıldı.

Sarp ve kayalık dağdan geçirilen yol, asfaltlanmaya başlandı. Yolun tamamlanmasıyla birlikte tekne dışında kara yoluyla da mahalleye ulaşım sağlanabilecek.

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

Tekne ile ulaşım sağlanıyordu! 25 yıllık hasret sona erdi

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