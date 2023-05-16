Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı

Antalya'da Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekne ve yat üretim tersanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Alevler nedeniyle küle dönen tersane kullanılamaz hale geldi

Tekne ve yat üretim tersanesi alev alev yandı

(DHA) Antalya'da Serbest Bölge’de faaliyet gösteren tekne üretim fabrikasında yangın çıktı.

Kimyasal maddelerin tutuşmasıyla hızla büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin 1 saat süren müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Dün saat 18.30 sıralarında Antalya Serbest Bölge'de faaliyet gösteren tekne ve yat üretim tersanesinde yangın çıktı. DHA'nın haberine göre, alevlerin işletme içindeki kimyasallara ulaşması üzerine yangın hızla büyürken zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

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Yemek molasında olan işçiler tersaneden tahliye edildi. Dumanların gökyüzünü kapladığı yangın bölgesine itfaiye, arazöz ve toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) sevk edildi. Yangına karadan yoğun müdahale sürerken havadan da Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri su atışı yaptı. Alevlerin çevredeki işletmelere sıçramaması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

PATLAMA SESİYLE YANGINDAN HABERDAR OLDULAR

İtfaiye ekiplerinin kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği yangında tersanenin bitişiğinde bulunan bir başka tersanede 3 teknenin olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı diğer tersaneler de tahliye edildi. Yemek molasındayken patlama sesiyle yangından haberdar olduklarını anlatan işçiler, tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası ile yangın 1 saatte kontrol altına alındı. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler nedeniyle alevlerin yeniden yayılmasını önlemek amacıyla soğutma çalışmaları yapıldı. Elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulan yangında yaralı olmadığı belirtildi. Çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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TESİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya Serbest Bölge'de tekne ve yat üretim tersanesinde saat 18.30 sıralarında çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Tersanede tekne ve yat yapımında kullanılan kimyasal maddeler bulunurken işletme tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının maddi zararın yapılacak incelemenin ardından belirleneceği öğrenildi.

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