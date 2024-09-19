Teknelerin deniz şovu başlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Teknelerin deniz şovu başlıyor

Bosphorus Boat Show, 26 Ekim – 3 Kasım 2024 tarihleri arasında üçüncü kez MarinTurk İstanbul City Port’ta kapılarını açacak. Tekne, tekne ekipman ve aksesuarlarının sergileneceği bu büyük fuar, ED Fuarcılık tarafından düzenleniyor.

Deniz üzerinde düzenlenen bu etkinlik, tekne ve yat sektörünü canlandırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlenen fuarda 500’den fazla tekne sergilenmişti.

Bu yıl ise 400’den fazla tekne denizde, 150’den fazla tekne ise karada ziyaretçilerle buluşacak. Fuara katılan deniz tutkunları, yelkenli teknelerden motor yatlara, sürat teknelerinden katamaranlara kadar geniş bir yelpazede seçenek bulabilecek.

1.jpg

Fuar, lüks yatların yanı sıra tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği bir platform sunacak. Ziyaretçiler, konforlu yaşam alanları ve ileri teknoloji performanslarını keşfederek, deniz yolculuğuna dair en son yeniliklere ulaşabilecekler. Tekne ekipmanları ve aksesuarları da önemli bir yer tutacak.

HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, bu fuarın sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Geçen yıl sergilenen teknelerin toplam değeri yaklaşık 10 milyar TL iken, bu yıl bu rakamın 15 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, fuar döneminde yapılan satışların da 2 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu yıl, satışların daha da artması hedefleniyor.

2.jpg

Fuar, her bütçeye uygun tekne ve ekipmanların sergileneceği bir alan sunuyor. Bu, deniz tutkunlarının çeşitli ihtiyaçlarına hitap ederek, farklı bütçelere sahip kişilerin de fuardan yararlanmasını sağlıyor.

Son Haberler
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilidini açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe Galatasaray derbisinin kilidini açıkladı
CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı
CHP'li belediye başkanı Kadir Aydar'a siyasi yasak kararı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın adı resmen değişti
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nın adı resmen değişti
Ardan Zentürk açıkladı: Siber saldırı sonrası ilk hedef Lübnan'ın işgali
Ardan Zentürk açıkladı: Siber saldırı sonrası ilk hedef Lübnan'ın işgali
Alkol dolduran hemşireye çakmakla şaka yapmak istedi
Alkol dolduran hemşireye yapılan şaka felakete döndü