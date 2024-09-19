Teknelerin deniz şovu başlıyor

Deniz üzerinde düzenlenen bu etkinlik, tekne ve yat sektörünü canlandırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak düzenlenen fuarda 500’den fazla tekne sergilenmişti.

Bu yıl ise 400’den fazla tekne denizde, 150’den fazla tekne ise karada ziyaretçilerle buluşacak. Fuara katılan deniz tutkunları, yelkenli teknelerden motor yatlara, sürat teknelerinden katamaranlara kadar geniş bir yelpazede seçenek bulabilecek.

Fuar, lüks yatların yanı sıra tekne ve yat inşasında kullanılan son teknolojilerin de sergileneceği bir platform sunacak. Ziyaretçiler, konforlu yaşam alanları ve ileri teknoloji performanslarını keşfederek, deniz yolculuğuna dair en son yeniliklere ulaşabilecekler. Tekne ekipmanları ve aksesuarları da önemli bir yer tutacak.

HER BÜTÇEYE HİTAP EDİYOR

ED Fuarcılık Kurucu Ortağı Dilek Soydan, bu fuarın sektöre ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı. Geçen yıl sergilenen teknelerin toplam değeri yaklaşık 10 milyar TL iken, bu yıl bu rakamın 15 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Ayrıca, fuar döneminde yapılan satışların da 2 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor. Bu yıl, satışların daha da artması hedefleniyor.

Fuar, her bütçeye uygun tekne ve ekipmanların sergileneceği bir alan sunuyor. Bu, deniz tutkunlarının çeşitli ihtiyaçlarına hitap ederek, farklı bütçelere sahip kişilerin de fuardan yararlanmasını sağlıyor.