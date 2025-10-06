Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı

Kaynak: Haber Merkezi
Palmeiras Teknik Direktörü Abel Ferreira, eski yıldız futbolcu Ronaldinho'nun ünlü reklam filmine nazire yapan şutlarıyla gündem oldu.

Brezilya'nın Palmeiras takımının teknik direktörü Abel Ferreira, usta futbolculara taş çıkardı.

Antrenman sahasında şut çeken Portekizli teknik adam, ceza sahası dışından çektiği 3 şutta da üst direği vurmayı başardı.

RONALDİNHO'YU HATIRLATTI

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoya yapılan yorumlarda çok sayıda kişi Ronaldinho reklamını hatırlattı.

2006 yılında çekilen Nike reklamında, o dönem Barcelona'da oynayan Ronaldinho, topu yere düşürmeden peş peşe 4 kez üst direği vurmuştu. Fakat reklam videosundaki şutlar montajla hazırlanmıştı.

2011'DE FUTBOLU BIRAKTI

Palmeiras'ın 46 yaşındaki çalıştırıcısı Abel Ferreira aynı zamanda eski bir futbolcu.

Penafiel altyapısından yetişen Ferreira; Vitoria Guimaraes, Braga ve Sporting Lizbon takımlarında forma giydi.

Ferreira, 2011 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.

