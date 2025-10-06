Teknik direktörden müthiş şutlar! Ronaldinho'ya taş çıkardı

Brezilya'nın Palmeiras takımının teknik direktörü Abel Ferreira, usta futbolculara taş çıkardı.
Antrenman sahasında şut çeken Portekizli teknik adam, ceza sahası dışından çektiği 3 şutta da üst direği vurmayı başardı.
Ligação direta, Patrão? Temos ✅???? pic.twitter.com/B9c80MUili— SE Palmeiras (@Palmeiras) October 3, 2025
RONALDİNHO'YU HATIRLATTI
Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan videoya yapılan yorumlarda çok sayıda kişi Ronaldinho reklamını hatırlattı.
2006 yılında çekilen Nike reklamında, o dönem Barcelona'da oynayan Ronaldinho, topu yere düşürmeden peş peşe 4 kez üst direği vurmuştu. Fakat reklam videosundaki şutlar montajla hazırlanmıştı.
2011'DE FUTBOLU BIRAKTI
Palmeiras'ın 46 yaşındaki çalıştırıcısı Abel Ferreira aynı zamanda eski bir futbolcu.
Penafiel altyapısından yetişen Ferreira; Vitoria Guimaraes, Braga ve Sporting Lizbon takımlarında forma giydi.
Ferreira, 2011 yılında futbolculuk kariyerine nokta koydu.