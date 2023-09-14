TEKNOFEST, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılacak

TEKNOFEST, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne katılım sağlayacak.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenecek 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (International Astronautical Congress-IAC) TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacıyla katılım sağlayacaklarını duyurdu.

IAC'nin sosyal medya hesabından Bayraktar'ın kongreyle ilgili duyuru yaptığı video paylaşıldı.

Bayraktar, videoda "Uzayın derinliklerine dalacağımız, bilimsel araştırmaların sunulacağı 74. Uluslararası Uzay Kongresi, 2-6 Ekim'de can Azerbaycan'da düzenlenecek. Biz de TEKNOFEST'te proje üreten 500 yarışmacımızla birlikte orada olacağız. Gökyüzü bütün bilinmezliği ile bizleri araştırmaya sevk ederken aynı göğün altında Bakü'de buluşalım." ifadelerini kullandı.