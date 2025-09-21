TEKNOFEST; Sağlıkta Yapay Zekâ yarışması! Başkent Üniversitesi birinci oldu

Teknofest Sağlıkta Yapay Zekâ yarışmasında 2024 yılında olduğu gibi, bu yılda birinci olarak liderliğini sürdürdü.

17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılan yarışmada 50’nın üzerinde üniversite ve kuruluşları katıldı.

Yarışmada birinci gün” Bilgisayar Tomografi Görüntülerinden İnme Tespiti,” ikinci gün ise “Difüzyon MR Görüntülerinden İnmenin Zamansal Sınıflandırılması” ve üçüncü gün “Sunum Yarışması” yapıldı.

HABERAL: DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ

Başkent Üniversitesi adına yarışmaya aynı üniversiteden Öğr. Gr. Dr. Murat Koçak, Araştırma görevlisi Dr. Fatih Güven, Zübeyir Sait Özeren, Araştırma Görevlisi Dr. Büşra Kübra Karaca Aydemir ekip olarak katıldı.

Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, birinci olan ekibi kutladı ve şu sözleriyle duygulara tercüman oldu:

“İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız.

Bugün bu topraklardaysak onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir.



Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde, en tepede dalgalandırmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Bu üniversite bunun için kuruldu.”