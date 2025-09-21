TEKNOFEST; Sağlıkta Yapay Zekâ yarışması! Başkent Üniversitesi birinci oldu

Teknofest Sağlıkta Yapay Zekâ yarışmasında 2024 yılında olduğu gibi, bu yılda birinci olarak liderliğini sürdürdü.
17-19 Eylül tarihlerinde İstanbul’da yapılan yarışmada 50’nın üzerinde üniversite ve kuruluşları katıldı.
Yarışmada birinci gün” Bilgisayar Tomografi Görüntülerinden İnme Tespiti,” ikinci gün ise “Difüzyon MR Görüntülerinden İnmenin Zamansal Sınıflandırılması” ve üçüncü gün “Sunum Yarışması” yapıldı.
HABERAL: DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ
Başkent Üniversitesi adına yarışmaya aynı üniversiteden Öğr. Gr. Dr. Murat Koçak, Araştırma görevlisi Dr. Fatih Güven, Zübeyir Sait Özeren, Araştırma Görevlisi Dr. Büşra Kübra Karaca Aydemir ekip olarak katıldı.
Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, birinci olan ekibi kutladı ve şu sözleriyle duygulara tercüman oldu:
“İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize, Lozan’da bu ülkenin tapusunu kazandıran İsmet Paşa ve arkadaşlarına rahmet ve şükranla minnettarız.
Bugün bu topraklardaysak onların hayatlarını feda etmeleri sayesindedir. İnsan, her şartta ‘Daha iyisini nasıl yapabilirim?’ diye çaba göstermelidir.
Daha çok araştırmalı, daha çok çalışmalıyız. Bayrağımızı dünyanın her yerinde, en tepede dalgalandırmalıyız. Başkent Üniversitesi'nde yapılamayacak çok az şey vardır. Bu üniversite bunun için kuruldu.”
BİLİMSEL BAŞARI…
Bu başarı yalnızca bir buluşun, başarının tescillenmesi değil, aynı zamanda uzun ve titiz bir sürecin başarıyla tamamlanması anlamına gelir.
Bu süreç; teknik özgünlük, bilimsel yeterlilik, etik sorumluluk ve kararlı bir takip süreci gerektirir.
Her bir bilimsel zafer; her ödül ise bir akademik onur nişanesi olarak addedilmelidir. Bu başarı bir anlamda Başkent Üniversitesi’nin hem bireysel hem kurumsal başarısının uluslararası alanda tescillenmesi anlamına gelmektedir.
ÖDÜLE DOYMUYOR
Geçtiğimiz aylarda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen “Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası Ar-Ge Fikir Yarışması’nda” da 62 üniversiteden toplam 2015 proje arasında Başkent Üniversitesi yine birincilikle öne öne çıkmıştı.
Birincilik ödülüne layık görülen Başkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ertuğrul Gümüş ile Psikoloji Bölümü öğrencisi Elif Çakır, ödüllerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun elinden almışlardı.
TÜBİTAK’tan 101 Öğrenciye Destek
TÜBİTAK’ın 2209-A Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, Başkent Üniversitesi öğrencilerinin 101 projesi desteklenmeye değer bulundu.
Öğrenciler, proje odaklı düşünme becerilerini geliştirerek ülkemizin bilimsel bilgi üretimine katkı sunmaya devam ediyor.