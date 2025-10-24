İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında dikkat çeken isimler de yer aldı.

BAKANDAN MADALYA ALAN ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ GÖZALTINDA

Teknofest 2025 kapsamında düzenlenen Türkpatent ISIF'25 Uluslararası Buluş Fuarı'nda Kobil Teknoloji bronz madalya kazandı. Madalyayı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır verdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır ve madalya töreni

Öte yandan bugün düzenlenen operasyonda Kobil Teknoloji şirketinin yöneticileri de gözaltına alınanlar arasında.

Kobil Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Koyun, Kobil Teknoloji A.Ş. yazılım müdürü Ayhan Güvenli soruşturmada gözaltına alınan şirket yöneticileri oldu.